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    • 22.07.2020 12:01
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    Son dakika: 'da tedbirleri kapsamında ya alındı

    Gelen son dakika haberine göre, 'da yeni tip (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ya alındı.

    O ilimizde 206 ev karantinaya alındı!

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

    Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

    Bu kapsamda, Akçakale'de 1, Birecik'te 7, Bozova'da 3, Eyyübiye'de 11, Haliliye'de 68, Harran'da 1, Hilvan'da 3, Karaköprü'de 95, Siverek'te 3, Suruç'ta 2 ve Viranşehir ilçesinde 12 farklı adreste tedbiri uygulanmasına karar verildi.

    Öte yandan, kentteki 64 evde uygulanan karantinanın süresi de tamamlandı.

    Haberler Güncel Son dakika: Şanlıurfa'da 206 ev koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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