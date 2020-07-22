Milli Savunma Bakanlığı (MSB), müşterek harekat görevlerinin yürütülmesi kapsamında Almanya'dan hareket eden NATO AWACS uçağının Konya'daki görevine başladığını bildirdi.
Müşterek harekât görevlerinin icra edilmesi kapsamında Almanya'dan hareket eden @NATO AWACS uçağı ve personeli, Konya'daki NATO Havadan Erken İhbar Kontrol İleri Harekât Tabur Komutanlığına intikal ederek görevine başladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/dXN4gDYOEA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2020
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Müşterek harekat görevlerinin icra edilmesi kapsamında Almanya'dan hareket eden NATO AWACS uçağı ve personeli, Konya'daki NATO Havadan Erken İhbar Kontrol İleri Harekat Tabur Komutanlığına intikal ederek görevine başladı." ifadesi kullanıldı.