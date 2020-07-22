Milli Savunma Bakanlığı (MSB), müşterek harekat görevlerinin yürütülmesi kapsamında Almanya'dan hareket eden NATO AWACS uçağının Konya'daki görevine başladığını bildirdi.

Müşterek harekât görevlerinin icra edilmesi kapsamında Almanya'dan hareket eden @NATO AWACS uçağı ve personeli, Konya'daki NATO Havadan Erken İhbar Kontrol İleri Harekât Tabur Komutanlığına intikal ederek görevine başladı.#MSB #TSK pic.twitter.com/dXN4gDYOEA