Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.07.2020 14:51
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.07.2020 14:51
    ABONE OL

    Son dakika: uçağı ve personeli 'daki görevine başladı

    Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (), müşterek harekat görevlerinin yürütülmesi kapsamında Almanya'dan hareket eden uçağının 'daki görevine başladığını bildirdi.

    NATO uçağı Konya'daki görevine başladı

    Milli Savunma Bakanlığı (), müşterek harekat görevlerinin yürütülmesi kapsamında Almanya'dan hareket eden uçağının 'daki görevine başladığını bildirdi.




    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Müşterek harekat görevlerinin icra edilmesi kapsamında Almanya'dan hareket eden NATO AWACS uçağı ve personeli, Konya'daki NATO Havadan Erken İhbar Kontrol İleri Harekat Tabur Komutanlığına intikal ederek görevine başladı." ifadesi kullanıldı.




    Haberler Güncel Son dakika: NATO AWACS uçağı ve personeli Konya'daki görevine başladı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri