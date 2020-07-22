Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin yakalandığını bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin, huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.
Teröristler, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.#MSB #TSK pic.twitter.com/uwya2koOGA— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2020