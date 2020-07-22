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    • 22.07.2020 10:37
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    Son dakika: Bakanlık açıkladı: 2 /’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı

    : bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 2 /’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

    Teröristlere şok! Hain emellerini gerçekleştiremeden...

    Milli Savunma Bakanlığı (), bölgesinde 2 /'li teröristin yakalandığını bildirdi.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin, huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi.

    Teröristler, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlık açıkladı: 2 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı
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