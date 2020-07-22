CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları 100.Yıl Caddesi üzerinde seyyar satıcılık yapan bir vatandaşı darbetti.

6 ZABITADAN SERT MÜDAHALE

Ortaya çıkan görüntülerde Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 6 zabıtanın seyyar satıcıyı sıkıştırdığı ve darbettiği görüldü.

SEYYAR SATICIYA KAFA ATTI

Bir zabıtanın satıcıya kafa attığının görüldüğü videoda vatandaşların araya girmesine rağmen zabıtalar müdahaleye devam etti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e tepki yağdı. Bir kullanıcı sosyal medyadan, "Be vicdansızlar.. O garibanın tek derdi evine ekmek götürmek. Hele o kafa atan zabıta.Kalıbından utan. 6 kişi bir adam girilir mi?Sn.⁦ @BocekMuhittin ⁩bilginize..." ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.