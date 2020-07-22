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    • 22.07.2020 21:25
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    CHP'li Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları ya zulmetti!

    CHP'li Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları 100.Yıl Caddesi üzerinde lık yapan bir vatandaşı darbetti. Ortaya çıkan görüntülerde bir zabıtanın kafa attığı da görüldü.

    CHP'li Büyükşehir Belediyesi zabıta memurları 100.Yıl Caddesi üzerinde lık yapan bir vatandaşı darbetti.

    6 ZABITADAN SERT MÜDAHALE
    Ortaya çıkan görüntülerde ne bağlı 6 zabıtanın seyyar satıcıyı sıkıştırdığı ve darbettiği görüldü.

    SEYYAR SATICIYA KAFA ATTI
    Bir zabıtanın satıcıya kafa attığının görüldüğü videoda vatandaşların araya girmesine rağmen zabıtalar müdahaleye devam etti.

    SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ
    Olayın görüntüleri sosyal medyada yayıldıktan sonra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı 'e tepki yağdı. Bir kullanıcı sosyal medyadan, "Be vicdansızlar.. O garibanın tek derdi evine ekmek götürmek. Hele o kafa atan zabıta.Kalıbından utan. 6 kişi bir adam girilir mi?Sn.⁦ @BocekMuhittin ⁩bilginize..." ifadeleriyle tepkisini ortaya koydu.

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