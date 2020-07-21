Açılan ateş sonucu mermiler Kadir H. ve bu sırada olay yerinde bulunan 10 yaşındaki G.G.'ye isabet etti. Kadir H. bacağından ve belinden, G.G. ise sırtından yaralandı. Silahlı saldırganlar, geldikleri otomobille olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların çevredeki vatandaşların otomobilleriyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis kaçan saldırganları bulmak için çalışma başlattı.