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    • 21.07.2020 09:53
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    Son dakika: /'nın Gençlik Topluluğu Türkiye sorumlusu tutuklandı

    Gelen son dakika haberine göre, / terör örgütünün gençlik yapılanması sözde (Gençlik Topluluğu) Türkiye sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü öne sürülen / eski üyesi tutuklandı.

    PKK/KCK'nın Gençlik Topluluğu Türkiye sorumlusu tutuklandı

    Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, / terör örgütünün gençlik yapılanması Türkiye sorumlusu olarak 2014-2015 yıllarında kırsal alanda bulunduğu, 'ta teslim olan ve etkin pişmanlıktan yaralanan bir örgüt mensubunun ifade ve teşhisinde kendisi ile birlikte birçok örgüt mensubunun kırsal alana aktarımını sağladığı yönünde beyanlar bulunan / eski üyesi H.E.'ye yönelik çalışma yapıldığı belirtildi.



    PKK/KCK'YA BİR ŞOK DAHA!

    Açıklamada, "Yapılan çalışma sonrası, Müdürlüğümüz Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri görevlilerimizce gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan H.E. isimli örgüt mensubu hakkında hazırlanan tahkikat evrakıyla birlikte çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

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