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    • 21.07.2020 10:09
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    Son dakika: 'da operasyonu: 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Son dakika haberine göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, 'nün şifreli haberleşme programı kullanıcısı 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Ankara'da FETÖ operasyonu

    Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () şifreli haberleşme programı 'u kullandıkları iddiasıyla 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


    31 ZANLI HAKKINDA GÖZALTI KARARI
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosundan yapılan açıklamaya göre, HTS analizleri ve yazışmalar sonucu ByLock kullandığı belirlenen 31 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

    Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 10 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli yakalandı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    Şüphelilerden 4'ünün kamu görevinden ihraç edildiği, 8'inin ise aktif görevde olduğu belirtildi.

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