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    • 21.07.2020 08:42
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    Son dakika: 'nde trafik yoğunluğu

    Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle  Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.



    Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle haftanın ikinci iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Çalışmalar nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. Trafik, zaman zaman durma noktasına gelirken araç kuyrukları Edirnekapı'ya kadar uzandı.

    Haberler Güncel Son dakika: Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
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