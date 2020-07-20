Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.07.2020 08:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2020 09:31
    ABONE OL

    Son dakika: Haftanın ilk iş gününde 'nde trafik yoğunluğu

    Son dakika haberine göre, 'nde yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.


    Haliç Köprüsü'nde yol çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.




    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.



    HAFTANIN İLK İŞ GÜNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU
    İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle haftanın ilk iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.



    Trafik durma noktasına geldi.
    Haberler Güncel Son dakika: Haftanın ilk iş gününde Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri