Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.07.2020 13:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.07.2020 13:33
    ABONE OL

    Son dakika: Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklaması

    Gelen son dakika haberine göre, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, ’in öldürülmesi olayına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

    Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan cinayetle ilgili açıklama

    Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Muğla ilinde meydana gelen P.G.'nin öldürülmesi olayına ilişkin olarak, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Muğla ili Menteşe ilçesinde meydana gelen söz konusu olayla ilgili soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımızca görevlendirilen iki cumhuriyet savcısı tarafından titizlikle yürütülmekte olup, olaya ilişkin şüpheli bir şahıs gözaltına alınmıştır. Gelişmeler hakkında ayrıca bilgi verilecektir" denildi.

    Öte yandan 'in vahşice öldürülerek katledilmesi olayı sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Muğla'da katledilen Pınar Gültekin kızımızın acısı yüreğimizi yaktı; bir canımıza daha kıyıldı. Davaya müdahil olarak katilin en ağır cezayı alması için hukuki sürecin yakın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Son dakika: Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Pınar Gültekin açıklaması
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri