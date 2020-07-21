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    • 21.07.2020 10:42
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    Çok sayıda dolmuş şoförü önünde eylem yaptı

    Saraçhane'de bulunan Binasının önüne dolmuşlarıyla gelen onlarca şoför eylem yapıyor. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde şoförlerin son zamanlarda yolcu sayısındaki azalma nedeniyle eylem yaptıkları öğrenildi.

    İBB önünde taksi dolmuş eylemi!
    'da faaliyet gösteren yüzlerce taksi dolmuş şoförü, kendi problemlerinin ve taleplerinin gündeme gelmemesinden dolayı tepki göstermek ve farkındalık oluşturmak için 'den yola çıkarak araçlarını binasının önüne bıraktı.



    İstanbul'da faaliyet gösteren yüzlerce taksi dolmuş şoförü, şikayet ve taleplerinin İBB komisyonlarında gündeme gelmediği iddiasıyla bir araya geldi. Alt komisyonlarda onaylanan şikayet ve taleplerinin üst komisyonlarda görüşülmediğini belirten taksi dolmuşçular, Kadıköy'de bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. Taksi dolmuşçuları, taleplerinin yerine getirilmemesinden ötürü mağduriyet yaşadıklarını, kazanç sağlayamadıkları için araçlarının evlerinin önünde yattıklarını belirtti. Taksi dolmuş şoförleri, Kadıköy'den yola çıkarak araçlarını Saraçhane'deki İBB binasının önüne bırakmak üzere yola çıktı.



    Talepleriyle ilgili farkındalık turu yapmak istediklerini belirten İstanbul Taksi Dolmuş Ulaşım Hizmetleri Derneği Başkanı Serdar Altunışık, "Aylardan beri Büyükşehir Belediyesinin toplu ulaşım müdürlüğündeki taleplerimiz gündemle gelmiyor. Alt komisyonlarda defalarca onaylanmasına rağmen üst komisyonlarda onaylanmasına müsaade etmiyorlar. Bu konudan dolayı esnafımızın mağduriyeti var. Artık kazanç sağlayamıyorlar. Araçlarını 13 ay gibi bir süredir kapısının önünde yatıran esnafımız var. Çünkü aracını yenileyemiyor. O sermayesi yok. O yüzden aracını kapısının önünde yatırmayı tercih ediyor. Bizlerin talepleri şudur, geçmişte taksi dolmuşları taksimetre ile çalışma hakları vardı. Bu belli dönem sonra il trafik komisyonu kararlarından sonra belediyeye tahsil edildikten sonra bu kararlar gündeme alınmadı. Ondan dolayı böyle bir mağduriyet doğdu" dedi.


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