YUNANLILAR, CHP'NİN VE İMAMOĞLU'NUN AYASOFYA CAMİİ'NDE NAMAZA KATILMAMASINDAN MEMNUN

Ancak CHP'li Ekrem İmamoğlu, Ayasofya Camii'nde kılınacak Cuma namazına katılmak yerine 24 Temmuz'da Ankara'daki Lozan etkinliğine katılacağını açıkladı. Bu açıklaması ise en çok Yunan medyasında yankı buldu.

Yunanistan'da yer alan medya kuruluşları Ayasofya Camii'ndeki Cuma namazına İmamoğlu'nun katılmayacağı bilgisini aktarırken bu habere büyük yer verdi. Yunanistan'daki birçok medya kuruluşu Ayasofya Camii ile alakalı her ayrıntıyı anbean haberleştirmeyi sürdürüyor.