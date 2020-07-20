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    • 20.07.2020 Gazete
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    Veliler isyanda! Okullar açılmazsa ler parayı ödesin

    yeni eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. Ancak bu konuda kesin tarihin pandemideki duruma göre karar verileceği vurgulandı.

    Veliler isyanda

    Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. Ancak bu konuda kesin tarihin pandemideki duruma göre karar verileceği vurgulandı. Özel okullar ise eğitimin fiziki olarak yapılması ihtimaline karşı fiyatlarını belirleyip erken kayıtlara başladı. Veliler ilk taksitlerini çoktan yatırdı. Bu paraların içinde kıyafet, yemek ve servis gibi hizmetler de yer aldı.

    Veliler konuyu gündeme getiren TAKVİM'e telefon yağdırdı. Özel okulların pandemi döneminde online eğitim yaptığını hatırlatan veliler, "Çocuklarımız okula gitmedikleri halde bizden taksitler tam olarak alındı. Yemek paralarını yemek hizmeti verilmemesine rağmen ödedik. Hatta servisler çalışmadığı halde servis paralarını bile ödedik. Bu yıl da aynı şey olmasın, mutlaka tedbir alınsın" diye dert yandı.

    İADE ETMİYORLAR
    Veliler özel okulların geçen yıl aldıkları servis ve yemek paralarını iade etmediklerini söyledi. " bu konuda tedbir almalı. Olmayan hizmetlerin paralarını ödüyoruz. Yemek yok, servis çalışmıyor ama paralar alınıyor" dedi.

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