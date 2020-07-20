Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılının 31 Ağustos'ta başlayacağını açıkladı. Ancak bu konuda kesin tarihin pandemideki duruma göre karar verileceği vurgulandı. Özel okullar ise eğitimin fiziki olarak yapılması ihtimaline karşı fiyatlarını belirleyip erken kayıtlara başladı. Veliler ilk taksitlerini çoktan yatırdı. Bu paraların içinde kıyafet, yemek ve servis gibi hizmetler de yer aldı.

Veliler konuyu gündeme getiren TAKVİM'e telefon yağdırdı. Özel okulların pandemi döneminde online eğitim yaptığını hatırlatan veliler, "Çocuklarımız okula gitmedikleri halde bizden taksitler tam olarak alındı. Yemek paralarını yemek hizmeti verilmemesine rağmen ödedik. Hatta servisler çalışmadığı halde servis paralarını bile ödedik. Bu yıl da aynı şey olmasın, mutlaka tedbir alınsın" diye dert yandı.

İADE ETMİYORLAR

Veliler özel okulların geçen yıl aldıkları servis ve yemek paralarını iade etmediklerini söyledi. "MEB bu konuda tedbir almalı. Olmayan hizmetlerin paralarını ödüyoruz. Yemek yok, servis çalışmıyor ama paralar alınıyor" dedi.