Mavi tur ve teknelere talep arttı! İşte en popüler rotalar ve tekne kiralamanın yolları

Coronavirüs salgını, tatil alışkanlıklarını da değiştirdi. Yaz aylarını kalabalıktan uzak geçirmek isteyenler mavi yolculukları tercih etti. Ege ve Akdeniz kıyılarında faaliyet gösteren yat charter firmaları günlük, haftalık ve 15 günlük seçenekler sunmaya başladı.
GULET (ahşap tekne), yelkenli, motor yat ve katamaran gibi farklı seçenek ve sınıflara ayrılan teknelerin günlük kiralama fiyatları ise 300 euro'dan başladı. Standart gulet kiralamalarda fiyatlar 750 euro'dan başlarken, delüks sınıfında ise bu rakam 11 bin 500 euro'ya kadar çıkıyor.
NASIL KİRALANIR?
1. ADIM: KEŞFEDIN: Onlıne platformlar üzerinden tekne kiralayan firmaları araştırın. Tekne tipi, fiyatı, mürettebatı veya yolculuk süresi ile filtre edin.
2. ADIM: ÖN BAŞVURU YAPIN: Tarihlerinizi seçin ve şartlarınıza uygun tekne için ön başvuru yapın. Sorularınızı doğrudan tekne temsilcisine iletin.
3. ADIM: TATIL BAŞLIYOR: Tekne için yapmak istediğiniz alışverişleri kiraladığınız firma tarafından ayarlanıyor.
EN POPÜLER ROTALAR
Fethiye, Göcek, Bodrum, Gökova, Hisarönü, Ayvalık, Datça, Güllük, Bozburun, Marmaris, Kaş, Oniki Adalar (Batnos, Rodos, Kerupe, Kos, Kaşot, İstanbali Stampalea, Hereke, Sömbeki, Leryos, Kilimli, İncirliada, Tilos), Selimiye, Türkiye'nin güneybatı kıyıları ve Yunan Adaları.
AYŞEGÜL KÜÇÜKKURT ZOR