Mavi tur ve teknelere talep arttı! İşte en popüler rotalar ve tekne kiralamanın yolları

GULET (ahşap tekne), yelkenli, motor yat ve katamaran gibi farklı seçenek ve sınıflara ayrılan teknelerin günlük kiralama fiyatları ise 300 euro'dan başladı. Standart gulet kiralamalarda fiyatlar 750 euro'dan başlarken, delüks sınıfında ise bu rakam 11 bin 500 euro'ya kadar çıkıyor.