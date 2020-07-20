AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? 2020 AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar? 2020 AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır? AÖF yaz okuluna kayıt olacak vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ile uzaktan eğitim alan öğrenciler AÖF yaz okulu kayıt nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Öğrencilerin ders başına kayıt ücreti yatırması gerekiyor. Peki, AÖF yaz okulu kayıt ücreti ne kadar?

AÖF YAZ OKULU KAYIT NASIL YAPILIR?

Yaz okulu kayıt işlemi, ders seçimi ve kayıt bedelinin ödenmesiyle gerçekleşecektir. Yaz okuluna kayıt yaptıracak öğrenciler en fazla beş ders seçebilir. Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir.