Netflix Türkiye’den çekiliyor mu? Netflix kapanıyor mu?

NETFLİX NEDİR?

İnternet tabanlı tv ve video platformu Netflix, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avrupa'nın bir kısmında (Danimarka, İrlanda, Hollanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre, Avusturya, Belçika, Lüksemburg, Almanya ve Türkiye) izleyicilere İnternet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısıdır. Şirket 1997 yılında kurulmuş olup, merkezi Kaliforniya'daki Los Gatos şehridir. 1999 yılında abonelik sistemine geçen şirket, 2009 yılı itibariyle 100.000 farklı medya içeriğine ve 10 milyon abone sayısına ulaşmıştır.

Netflix, 25 Şubat 2007 tarihinde 1 milyarıncı DVD'sini teslim etmiş ve 2011 Nisan ayında ABD'de 23 milyon, dünya çapında ise 26 milyon abone sayısına ulaşmıştır. Netflix'in elde ettiği toplam dijital gelir 1,5 milyar dolara ulaşmıştır. 2014 yılının ikinci çeyreği verilerine göre küresel olarak 50 milyondan fazla abone sayısına sahiptir.

20 Ocak 2015 verileri itibariyle, ABD'deki abone sayısı 39 milyona, küresel abone sayısı da 57,4 milyona ulaşmıştır. 19 Ekim 2015 itibarı ile 70 milyon aboneye sahiptir.