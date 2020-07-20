Otomobilde bulunan A.B.A. ile yanındaki U.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise şahısların üzerinden 1 adet tabanca, bir adet pompalı tüfek, 1 adet bıçak, bir miktar uyuşturucu ve 1 adet uyuşturucu madde içme aparatı ele geçirildi.