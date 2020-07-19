HEDEF CEPHANELİK VE KOMUTA MERKEZİ

'Önleyici saldırı' konseptinde başlatılan Pençe-Kaplan harekâtıyla terör örgütünün cephanelikleri ile iletişim ve kontrol merkezlerinin dağıtılması hedefleniyor. PKK'nın toplanma noktaları olan Haftanin, Zap, Avaşin-Basyan, Gare ve Metina bölgeleri ile örgütün iletişim ve kontrol merkezlerinin bulunduğu Sincar, Karacak ve Kandil'e düzenlenecek operasyonlarla örgüte en ağır darbe vurulacak. Pençe 1, 2 ve 3 operasyonlarıyla sınır içinde büyük ölçüde etkisi kırılan, lojistik ve ikmal hattı kesintiye uğrayan PKK'nın eylem yapma kapasitesi de Pençe-Kaplan operasyonuyla berhava olacak.Yurt içinde eylem kabiliyetini yitiren PKK'nın sınır ötesindeki kamplarına yönelik gerçekleşen Pençe-Kaplan operasyonları sonucunda, teröristlerin Irak kuzeyinden Suriye'ye kaçmak zorunda kalacağı dile getiriliyor. Bölgeyi PKK'dan arındırmak için düzenlenen ve 4 tabur askerle devam eden dev operasyon, güvenlik amacıyla Irak'ta daha da derine inebilir. Operasyonun görünmeyen hedeflerinden birinin Mahmur Kampı olduğu belirtiliyor. Erbil'in güneyinde kalan kampı aktif biçimde kullanan PKK, yurt içinden örgüte katılımın sıfıra inmesi nedeniyle zor günler geçirse de Mahmur'u ağırlıklı olarak eleman temin etme ve eğitim amaçlı kullanmayı sürdürüyor. PKK'nın sözde alt ve orta sınıf yöneticilerinin önemli bir kısmı, TSK ve MİT operasyonlarıyla öldürüldü. PKK, bunların yerini doldurmak amacıyla 'suikast', 'sabotaj', 'bombalı drone' ve 'paramotorlu saldırı' konularında eleman yetiştirmek için Mahmur'da terörist eğitimlerine hız verdi. Tüm bu nedenlerle önümüzdeki günlerde Mehmetçiğin Mahmur Kampı'na kadar inmesi sürpriz olmayacak.