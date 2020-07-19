Kolejler erken kayıtları yaptı, paraları peşin aldı: "Online eğitim olursa kolejler parayı iade etsin"

Kolejler, erken kayıtları yaptı. Taksitleri de peşin peşin almaya başladı. Okulların açılmama ihtimali ise velileri kaygılandırdı. Mesaj yağdı:
Dersler gene internetten verilecekse neden para ödüyoruz?
Geçen yıl 2. dönemin yemek ve servis ücretleri hala iade edilmedi...
Okulun elektrik, su masrafı bile yok. Paralarımız nereye gidiyor?
ZOOM'dan verilen ders için mi her yıl 60 bin lira ödüyorum?
'VELİ'NİMET
Kolejler, yeni eğitim dönemi için erken kayıt yaptırdı. Taksitleri ödemeye başlayan veliler ise kara kara düşünmeye başladı: Pandemi tekrar başlarsa ve çocuğumuz okula gidemezse paralarımız ne olacak?
Coronavirüs salgını, eğitim hayatını temelden değiştirdi. Ülkemizde virüs nedeniyle ara verilen eğitime EBA TV üzerinden yapılan derslerle devam edildi. Bu yıl, karne bile elektronik ortamda verildi. Özel okullar ise 31 Ağustos'ta başlayacak yeni eğitim dönemi için erken kayıtları yaptı.
Veliler, taksitleri ödemeye bile başladı. Okulların açılmama ihtimali ise velileri kaygılandırdı. Aileler, "Tekrar pandemi başlarsa çocuklarımız geçen yıl olduğu gibi okula gidemeyecek. Böyle olursa eğitim nasıl ilerleyecek" diye kara kara düşünmeye başladı.
Pandemide ikinci dalga paniği var. çocuğumuz yine okula gidemezse paralarımız ne olacak?
Okullar henüz açılmadı ama ben çocuğumun ikinci okul taksitini ödedim bile!
Aylardır okullarda elektrik ve ısınma masrafı yok.
Çocuklar evden eğitim görüyor. Bu paralar nereye gidiyor?
Yemek ve servis ücretlerimiz hala ödenmedi.
Biz zoom'dan yapılacak ders için mi her yıl 60 bin lira ödüyoruz?