Kolejler erken kayıtları yaptı, paraları peşin aldı: "Online eğitim olursa kolejler parayı iade etsin"





Veliler, taksitleri ödemeye bile başladı. Okulların açılmama ihtimali ise velileri kaygılandırdı. Aileler, "Tekrar pandemi başlarsa çocuklarımız geçen yıl olduğu gibi okula gidemeyecek. Böyle olursa eğitim nasıl ilerleyecek" diye kara kara düşünmeye başladı.



Pandemide ikinci dalga paniği var. çocuğumuz yine okula gidemezse paralarımız ne olacak?



Okullar henüz açılmadı ama ben çocuğumun ikinci okul taksitini ödedim bile!



Aylardır okullarda elektrik ve ısınma masrafı yok.