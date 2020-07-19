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    • 19.07.2020 15:29
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    'de metro inşaatı sırasında göçük

    Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan metronun Narlıdere ilçesindeki çalışmaları sırasında bölgede bulunan bir demirci atölyesinin duvarı çöktü.

    İzmir'de metro inşaatı sırasında göçük

    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Narlıdere ilçesinde yürütülen metro inşaatı sırasında bir iş yerinin duvarında hasar oluştu.

    Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesinin Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Hattı'nın yapımını yüklenen firma, Narlıdere ilçesinde çalışmalarını yürütürken Gümüş Sokağı'nda bulunan Ramazan Çengel'e (52) ait demirci atölyesinin duvarında hasar meydana geldi.

    Çengel'in başvurusu üzerine iş yeri, güvenlik önlemi nedeniyle yıkıldı. Firma tarafından zemin de sağlamlaştırıldı.

    Bu arada zararın belediye tarafından karşılanacağı, iş yeri sahibi Çengel'in de şikayetçi olmadığı öğrenildi.
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