Başkan Erdoğan'dan Ayasofya paylaşımı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'ne geldi. Başkan Erdoğan, 24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde yapılan çalışmalar ve hazırlıklar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

"YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARA İLİŞKİN BİLGİ ALDI"

Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Ayasofya Camisi'ne geldi. Ayasofya Camisi'nde yaklaşık bir saat kalan Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan açılış için yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başkan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da eşlik etti.

Erdoğan, incelemelerinin ardından Ayasofya Camisi'nden ayrılırken, vatandaşları selamladı.

CUMA GÜNÜ İLK NAMAZ KILINACAK

Ayasofya Camii'nde Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı kararnamesi sonrasında ibadet için hazırlıklar başlamış belirlenen hazırlık süreci sonunda 24 Temmuz Cuma günü Cuma namazı ile ilk namazın kılınacağı açıklanmıştı.