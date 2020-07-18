Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.07.2020 15:46
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2020 15:55
    ABONE OL

    Son dakika: / elebaşlarından 'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! ve askerleri eğitim vermiş!

    Son dakika haberi... Emniyetteki ifadesine göre , babasının "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim" sözü üzerine 14 yaşındayken örgüte katıldı. 'nın kadın yapılanması YJA Star karargahında 7 ay kaldığını belirten Müslüm, örgüt elebaşlarından , ve gibi teröristlerin de katıldığı toplantılarda Türkçe konuşulup, kararların Türkçe yazıldığını bildirdi. Müslüm, bölücü terör örgütüne ve 'den katılanlar arasında şiddetli fikir ayrılıkları ve kavgaların yaşandığını anlattı. Örgüt bünyesindeki drone eğitimlerinin ve askerlerince verildiğini öne süren Müslüm, YPJ'nin dörtlü yürütme konseyi mensuplarının, her evden "vergi" adı altında 100 lira topladıklarını ve bir çocuğu zorla terör örgütü saflarına kattıklarını belirtti.

    ABD ve Fransa askerleri eğitim vermiş!

    Mersin Emniyet Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışması sonucu teslim olan / elebaşlarından 'ün yeğeni , babasının "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim." sözü üzerine 14 yaşındayken örgüte katıldığını anlattı.

    AA muhabiri, 15 Temmuz'da Mersin Emniyet Müdürlüğüne teslim olan 21 yaşındaki Müslüm'ün ifadesinin ayrıntılarına ulaştı.

    İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Müslüm, emniyetteki ifadesinde, babası Mahmut Müslüm'ün daha önce "Örgüte bir çocuk hediye edeceğim." sözü verdiğini, bunun üzerine kendisinin 2013'te 14 yaşındayken örgüte katıldığını ve bir süre Kamışlı çocuk kampında bulunduğunu belirtti.

    "ÖRGÜT TOPLANTILARINDA TÜRKÇE KONUŞULUYOR, KARARLAR TÜRKÇE YAZILIYOR"
    PKK'nın kadın yapılanması YJA Star karargahında 7 ay kaldığını kaydeden Müslüm, , ve gibi sözde üst düzey örgüt yöneticilerinin, toplantı amacıyla sık sık karargaha geldiklerini, 2-3 gün süren toplantılarda sürekli Türkçe konuşulup kararların Türkçe yazıldığını bildirdi.

    Müslüm, 'den bölücü terör örgütüne katılan teröristlerle 'den örgüt saflarına geçenler arasında şiddetli fikir ayrılıkları ve kavgaların yaşandığını beyan etti.

    "ABD VE FRANSA ASKERLERİ ÖRGÜT MENSUPLARINA DRONE EĞİTİMİ VERİYOR"
    'nin kadın yapılanması YPJ'nin dörtlü yürütme konseyi üyelerinin, Türkiye sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG mensuplarını denetleyip koordine ettiğini, eylem talimatı verip lojistik ihtiyaçlarını karşıladığını belirten Müslüm, örgütün her evden "vergi" adı altında zorla 100 lira topladığını anlattı. Müslüm ayrıca her evden bir çocuğun zorla YPG saflarına katıldığı bilgisini paylaştı.

    Müslüm, örgüt bünyesinde teröristlere yönelik drone eğitimlerinin daha çok ve askerlerince verildiğini öne sürdü.

    Dalya Mahmut Müslüm, Suriye'de faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan "Esma Samur" kod adlı terörist Gülten Alataş'ın yakın korumalığını yaptığını da itiraf etti.

    Haberler Güncel Son dakika: PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! ABD ve Fransa askerleri eğitim vermiş!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri