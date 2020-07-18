18 Temmuz korona son durum tablosu vatandaşlar tarafından akşam saatlerinde araştırılmaya başlandı. Günün vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısını öğrenmek isteyenler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamayı bekliyor. Dün açıklanan tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 926 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 217 bin 799, can kaybı 5 bin 458 oldu. Peki, koronavirüs vaka, iyileşen ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte detaylar...

KORONAVİRÜS VAKA, İYİLEŞEN VE ÖLÜM SAYISI KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Temmuz vefat ve vaka sayısını henüz açıklamadı. Bakan Koca ilerleyen saatlerde açıklama yapacak. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde vefat ve vaka sayıları anlık olarak yer alacaktır.