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    • 17.07.2020 08:14
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    Son dakika: 'den bir kurtarma operasyonu daha: 4 Türk vatandaşı 'dan la getirildi

    Son dakika haberine göre, 'da koronavirüse yakalanan 4 Türk vatandaşı, gönderilen hava ambulansıyla 'ye getirildi. 'na inen tan alınan 4 kişi, hastaneye sevk edildi.

    Türkiye'den bir kurtarma operasyonu daha

    'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki Türk vatandaşı Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen la yurda getirildi.

    Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Burhanettin Ç. (51), İsmail Ş. (55), Mehmet Yılmaz (47) ile Ramazan Özdemir (39), ülkelerinde tedavi edilme talepleri üzerine nakil operasyonu başlatıldı.


    Bu kapsamda, Kırgızistan'a gönderilen Sağlık Bakanlığına ait TC-CJB kuyruk numaralı ambulans uçağı, başkent Bişkek'ten aldığı Türk vatandaşlarıyla saat 22.15'te havalandı.

    'na saat 07.00'de inen uçaktaki hastalar, ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edildi.

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