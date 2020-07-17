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    • 17.07.2020 18:07
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    : ’in ünlü tatil merkezi Alaçatı’da korkutan

    haberine göre ’in gözde turizm merkezlerinden Alaçatı’da otluk alanda çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin alevlere müdahalesi karadan ve havadan devam ediyor.

    Ünlü tatil merkezi Alaçatı’da korkutan yangın
    Yaz aylarında turistlerin uğrak yeri olan 'in Çeşme ilçesinde bulunan Alaçatı'da otluk alandan alevler yükselmeye başladı. Alaçatı Port yolu olarak belirtilen mevkide çıkan , bölgede bulunan bazı işletmeleri de tehdit ederken, tatilciler korku doldu anlar yaşadı.



    İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 10 arazöz, 3 helikopter ve 1 uçakla müdahale ederken alevlerin henüz kontrol altına alınamadığı ancak yanan alanın ormanlık alan ve yerleşim yerine uzak olması nedeniyle korkulacak bir durumun olmadığı belirtildi.

    Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ekiplerin alevlere müdahalesi karadan ve havadan devam ediyor.
    Haberler Güncel Son dakika: İzmir’in ünlü tatil merkezi Alaçatı’da korkutan yangın
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