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    Son dakika: 'nün firari savcısı 'ün trollük yaptığı hesabı deşifre oldu! Son 'si Başkan Erdoğan'a hakaret olmuş!

    Son dakika haberi... mensubu firari eski savcı ’ün, örgütün kripto haberleşme uygulaması üzerinden troll hesabını açıklayıp destek istediği oaya çıktı. ByLock yazışmalarında ‘’ isimli hesabını yazan Öz, ‘yazacaklarımı buradan yazacağım, tweet atınca RT’leyin’ yazması dikkat çekti. Hesabın son RT’lediği tweetin ‘Aldandıkla kurtulamazsın. Savcıya zırhlı aracı veren, ne istediler de vermedik diyen yargılansın. Laikliği kazanacağız’ olması dikkat çekti. isimli kişi tarafından atıldığı görülen tweette Başkan ’a hakaret edildiği görüldü. Sabah Gazetesi'nden 'ın özel haberi.

    Trollük yaptığı Twitter hesabı deşifre oldu!

    Ağustos 2015'te yudışına kaçan mensubu firari eski savcı 'ün, örgütün kendi mensupları arasında haberleştiği kripto uygulama üzerinden yazdıkları ortaya çıkmaya devam ediyor.

    Bu kez Öz'ün Bylock yazışmalarında, hesabı üzerinden açtığı troll hesabının reklamını yaptığı ve 'cülerden destek istediği görüldü. 'Hukuksa Varım' isimli Twitter hesabını kullandığını kaydeden Öz, bu mesajı 29 Eylül 2015 tarihinde attığı anlaşıldı.

    İŞTE HESABIN TÜM AYRINTILARI
    Halen açık olan 'Hukuksa Varım'ın Eylül 2015 tarihinde Twitter'a katıldığı, 1318 kişiyi takip ettiği, 554 kişinin de bu hesabı takip ettiği belirlendi.

    Toplamda 9 bin 651 tweet attığı belirlenen hesabın, son Retweeti 26 Nisan 2016… Bu hesap üzerinden Fetullahçı Terör Örgütü'nün kara propaganda için kullandığı 'Fuatavni' isimli hesabın da çok sayıda tweetinin RT edildiği görüldü. Hesapta genellikle hükümet karşıtı tweetlerin RT edildiği farkedildi.

    SON RT'Sİ ERDOĞAN'A HAKARET
    Hesabın son RT'lediği tweetin 'Aldandıkla kurtulamazsın. Savcıya zırhlı aracı veren, ne istediler de vermedik diyen yargılansın. Laikliği kazanacağız' olması dikkat çekti. isimli kişi tarafından atıldığı görülen tweette Başkan 'a hakaret edildiği görüldü.

    NAZİF KARAMAN/SABAH

    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ'nün firari savcısı Zekeriya Öz'ün trollük yaptığı Twitter hesabı deşifre oldu! Son RT'si Başkan Erdoğan'a hakaret olmuş!
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