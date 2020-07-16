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    • 16.07.2020 10:59
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    Son dakika: EGM, şehit polislerin isimlerini açıkladı

    Son dakika haberine göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, 'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 polisin ismini açıklayarak, yakınlarına başsağlığı diledi.

    EGM, şehit polislerin isimlerini açıkladı

    Emniyet Genel Müdürlüğü, 'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 polisin ismini açıklayarak, yakınlarına başsağlığı diledi.



    Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "15.07.2020 tarihinde Havacılık Daire Başkanlığımız envanterine kayıtlı İnsanlı Keşif Uçağımızın Van'da Artos Dağı'na çarparak kırıma uğraması sonucu şehit olan 7 kahraman görev arkadaşımıza Allah'tan rahmet yakınlarına, teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.




    Paylaşımda ayrıca kazada hayatını kaybeden şehit pilot komiser Gökhun Mete Altunbaş, şehit pilot komiser yardımcısı Samet Üstüner, şehit komiser yardımcısı İrfan Aydoğan, şehit komiser yardımcısı Semih Güzelay, şehit uçak teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, şehit polis memuru Onur Ramazan Bayram ve şehit polis memuru Burak Derya'nın fotoğraflarına yer verildi.

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