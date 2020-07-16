LGS birincisi kim oldu? 2020 LGS birincisi kim? LGS tam puan alan var mı? 2020 Liselere Geçiş Sınavı sonuçları duyuruldu. Sınava giren milyonlarca öğrenci sınav sonuçlarını heyecanla bekliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Merak edilen bir diğer konu da LGS birincisi kim oldu? 2020 LGS birincisi kim? LGS tam puan alan var mı?
LGS TAM PUAN ALAN VAR MI?
LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.
LGS DETAYLARI BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.
MEB, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da LGS sınav sonuçları ile aynı anda "Merkezi Sınav Değerlendirme Raporu"nu yayımladı.
Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi'nin 13. olan ve yürütücülüğünü Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezi sınavdaki sonuçları detaylı olarak incelendi, sınavdaki alt testlerde elde edilen dağılımlar yorumlandı, testin teknik özellikleri hakkında ayrıntılı sonuçlara yer verildi.
LGS kapsamındaki merkezi sınav, 20 Haziran'da başarıyla uygulandı. 2019 yılında 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı sınavda, 2020'de 1 milyon 472 bin 88 öğrenci yer aldı. Böylece sınava katılan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 43 artış gösterdi.
Milli Eğitim Bakanlığı, sınavın sağlıklı uygulanabilmesi için okul sayısını yaklaşık 5 kat, görevli sayısını ise 2 kattan fazla artırdı.
20 Haziran'da uygulanan LGS merkezi sınav kapsamında öğrencilere farklı branşlardan toplam 90 soru soruldu. Saat 9.30'da başlayan ilk oturumda öğrenciler Türkçe, TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil Testleri uygulandı.
İkinci oturum 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezi sınavda yer alan soruların hiçbiri iptal olmadı.
2020 merkezi sınavında sözel bölümde yer alan soru sayısı 20 olan Türkçe alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 10,00, soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,05, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,39 ve yabancı dil alt testinde ise 3,53 olarak gerçekleşti.
Sayısal bölümde soru sayısı 20 olan matematik ve fen bilimleri alt testleri yer aldı. Öğrencilerin matematik testindeki doğru cevap sayısı ortalaması 4,89, fen bilimleri alt testindeki doğru cevap sayısı ise 10,21 olarak hesaplandı.
2019 yılındaki merkezi sınav sonuçlarıyla kıyaslandığında öğrencilerin fen bilimleri testinde daha başarılı olduğu, diğer testlerde ise daha düşük başarı gösterdiği belirlendi.
Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7,85'i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69,22 olarak hesaplandı.
LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?
LGS birincisinin kim olduğu henüz açıklanmadı. Birinciler belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.