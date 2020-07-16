LGS birincisi kim oldu? 2020 LGS birincisi kim? LGS tam puan alan var mı?

Sayısal bölümde soru sayısı 20 olan matematik ve fen bilimleri alt testleri yer aldı. Öğrencilerin matematik testindeki doğru cevap sayısı ortalaması 4,89, fen bilimleri alt testindeki doğru cevap sayısı ise 10,21 olarak hesaplandı.

2019 yılındaki merkezi sınav sonuçlarıyla kıyaslandığında öğrencilerin fen bilimleri testinde daha başarılı olduğu, diğer testlerde ise daha düşük başarı gösterdiği belirlendi.

Sınava 42 farklı ilden katılan 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 7,85'i 400-500 aralığında puan aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 56,29) 200-299 oldu. Sınav puanlarının ortalaması 286,35, standart sapması ise 69,22 olarak hesaplandı.

LGS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

LGS birincisinin kim olduğu henüz açıklanmadı. Birinciler belli olduğu takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.