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    • 16.07.2020 22:14
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    Başkan Erdoğan şehit 'in babası ile telefonda görüştü

    Başkan , ’te eli kanlı terör örgütü ile girilen çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Özel Harekat Polisi ’in babası ’i arayarak başsağlığı diledi.

    Başkan Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü

    Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı ve il protokolü Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Demir'in Mevlana Mahallesi'nde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

    Ayhan ve beraberindekiler, şehidin babaevi önünde kurulan taziye çadırında aileye başsağlığı dileklerini iletti.

    Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Başkan 'ı cep telefonuyla arayarak, şehit babası ile görüştürdü.

    Başkan Erdoğan görüşmede, şehidin babasına başsağlığı dileklerini iletti.

    Baba Demir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

    Vali Salih Ayhan'ı telefon ile arayan İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu da baba İbrahim Demir'e başsağlığı dileğinde bulundu.

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