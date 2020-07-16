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    • 16.07.2020 13:29
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    'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği Karagöz semalarında! 7 gün boyunca havada kalabiliyor

    Savunma sanayimizin gururu 'ın yerli ve milli imkanlarla ürettiği Karagöz GAG , sahasında gözetleme yapmak için ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Karagöz, sınır ve sahil güvenliği, afetlerin gözetlenmesi, trafik bilgisi toplanması, orman yangını tespiti, kritik tesis güvenliği ve istihbarat amacıyla kullanılıyor. İşte dikkat çeken özellikleri...

    ASELSAN'ın ürettiği Karagöz İdlib semalarında

    'nin sınır güvenliğinde kullandığı teknolojik çözümlere, tarafından üretilen Karagöz GAG de eklendi.

    Yaklaşık 2,5 yıldır sürdürülen çalışmalar sonunda Karagöz semalarında göreve başladı.

    İnsansız olan balonlar sınırda yaklaşık 8 kilometrelik alanı gözlemleyebiliyor. Üzerindeki sensörler sayesinde tehlikeli bir durum tespit ederse güvenlik ekiplerine bildirimde bulunacak.

    KARAGÖZ 7 GÜN BOYUNCA HAVADA KALABİLİYOR
    ASELSAN Karagöz, yerden 500 metre yükseklikte uçuyor. Gaz takviyesi gerekmeden 7 gün boyunca havada kalabiliyor. Zorlu hava koşullarında da görev yapabilecek yapıya sahip.

    TEHLİKE DURUMLARINI KARAKOLLARA BİLDİRECEK
    Sınır hattında kullanılan Karagöz'de 9 kamera bulunuyor. Balon hareket algılama sayesinde durum farklılığını hemen karakollara bildirecek. Ayrıca 500 metre yukarıda uçacak olan balonun üstünde keskin nişancı tespit sistemi de yer alacak ve atış yapılan yeri anında bildirebilecek.

    Karagöz'ün büyüklüğüne göre üç farklı versiyonu bulunuyor. Küçük hacimli versiyon kablosuz olarak kullanılırken, büyük versiyonlar kablolu veya kablosuz kullanılma özelliklerine sahip.

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