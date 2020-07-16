Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğinden dönen iki genç bölücü terör örgütü PKK sempatizanları tarafından saldırıya uğradı.



Saldırıya uğrayan gençlerden Emre T. yaşadıklarını anlattı.





PKK YANLILARI BİZE KÜFREDİP SALDIRDI

Emre T, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği için Hannover kentinin merkezindeki etkinliğe katıldıklarını ifade ederek,"Arkadaşım Hamza Oğuz ile birlikte programın yapıldığı Christuskirche Kilisesi'nden çıkıp yolun karşısına geçmiştik. 5-6 kişilik PKK yanlıları önce bize küfretti. Daha sonra benim arkadaşıma saldırdı. Ben araya girince bu kez de bana saldırdılar. Kaçmaya çalıştık. Sonra polis araya girdi biz hafif yaralandık."





"15 TEMMUZ ETKİNLİĞİNİ HAZMEDEMEDİLER"

Hamza Oğuz'un babası Avrupa Türk Demokratlar (UID) Hannover Bölge Başkanı İlhami Oğuz ise olaya ilişkin olarak, " Bugün Niedersachsen Avrupa Türk Demokratlar Birliği (UID) eyaleti bölge teşkilatı olarak 15 Temmuz programını organize ettik. Programımız çok güzel geçti, ancak program sonunda PKK'lıların saldırısına uğradık. Hazmedemediler. Oğlum Hamza ve arkadaşı Emre saldırıya uğradı, darp edildi. Şu an hastanede çocuklarımız tedavi ediliyor." dedi.







"ELİMİZDEN TÜRK BAYRAĞINI ALMAK İSTEDİLER"

Hastane çıkışı konuşan Hamza Oğuz, PKK yanlılarının ellerindeki bayrağı almak istediklerini ifade ederek, "7 kişi bize saldırdı arkadaşımla hafif yaralarla ellerinden kurtulduk. Darp ettiler bizi. Bizde vatan millet aşkı var iki üç çapulcu böyle anlamlı bir günde bu etkinliği yapmayacağımızı düşünmesinler. Bu tip programları yapmaya devam edeceğiz. Alman polisinden konuya ilişkin soruşturma başlatmasını istiyoruz" dedi.