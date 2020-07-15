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    Son dakika: koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte vaka, vefat ve iyileşen sayıları

    Son dakika haberine göre , 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. Fahrettin Koca, "1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor. " ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca vaka sayılarını açıkladı

    İlk olarak 'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyayı esir alan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 15 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Damlacıklar yoluyla bulaşan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 560 bini aştı.

    Koronavirüs ve hükümetin yopun tedbirleri sayesinde 11 Mart'a kadar ülkemize giriş yapamadı. Haftalardır 1000'li sayıların altına düşmeyen koronavirüs vakası dün ilk kez 900'lü sayılara düşmüştü.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 tarihli koronavirüs vaka tablosunu paylaştı.

    Son 24 saatte yapılan test sayısı 42 bin 320 olurken, 947 yeni tanı konuldu. Bugün 17 kişi hayatını kaybederken, toplam can 5 bin 419'a yükseldi. Son 24 saatte bin 13 kişi iyileşti.

    Toplam test sayısı 4 milyon 107 bin 498, vaka sayısı 215 bin 940, vefat sayısı 5 bin 419 olarak kayıtlara geçti.

    Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1206, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 401, toplam iyileşen hasta sayısı ise 197 bin 733 oldu.

    Fahrettin Koca, "1.000'in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor. " ifadelerini kullandı.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Temmuz koronavirüs tablosunu paylaştı! İşte vaka, vefat ve iyileşen sayıları
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