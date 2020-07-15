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    Son dakika: Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu! / operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

    Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığının 'nün kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik soruşturmasında gözaltı kararı verilen 60 kişiden 35'i yakalandı.

    FETÖ/PDY operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

    Cumhuriyet Başsavcılığı: Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün KPSS ve diğer kamu sınavlarına hazırlık evlerine yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında, örgüte ait sınavlara hazırlık evlerinde kaldıkları ve sınav sorularının kendilerine sınav öncesinde verildiği iddiasıyla Ankara merkezli 30 ilde bulunan 60 şüpheli şahıs hakkında 15/07/2020 tarihi itibari ile gözaltı kararı verilmiş, şu ana kadar 35 şüpheli yakalanmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir.

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