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    • 16.07.2020 01:24
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    te çatışma! 4 polis yaralandı

    -Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, gerçekleştirilen  “Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu” kapsamında, teröristlerle çıkan sıcak çatışmada  2’si ağır olmak üzere 4 personelinin yaralandığını açıkladı.

    Siirt'te çatışma!

    , 'lı teröristlerle çıkan çatışmada 4 polisin yaralandığını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:
    -Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde, gerçekleştirilen "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal ÖZCAN 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 23.10 sıralarında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 personelimiz yaralanmıştır.

    Yaralı personelimiz helikopter ile bölgeden alınarak Askeri Hastanesi'ne sevk edilmiştir.

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