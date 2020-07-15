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    • 15.07.2020 17:47
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    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Demokrasi ve mesajı

    Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Demokrasi ve dolayısıyla Cumhurbaşkanı 'a mektup gönderdi. Aliyev, "Azerbaycan, hain darbe girişimini ilk dakikalardan itibaren kınadı. Azerbaycan halkı ve devleti bununla kardeş 'nin yanında olduğunu gösterdi." dedi.

    İlham Aliyev'den 15 Temmuz mesajı

    Darbe girişiminin Türk devletine karşı hain bir plan olduğunu vurgulayan Aliyev, Erdoğan'ın kahramanlığı ve Türk halkının ona olan sevgisi sayesinde kardeş "'nin bu zor sınavdan daha da güçlü çıktığını" belirtti.

    Demokrasi ve nün Türk halkının kendi devletine ve demokratik geleneklerine bağlılığının açık bir örneği olduğunu ifade eden Aliyev, mektubunda "Darbe girişimini önlemek için hayatlarını veren şehitlerimizi saygıyla anıyorum. , hain darbe girişimini ilk dakikalardan itibaren kınadı. Azerbaycan halkı ve devleti bununla kardeş Türkiye'nin yanında olduğunu gösterdi. Azerbaycan ve Türkiye, 'Bir millet, iki devlet' ilkesi gereği iyi ve kötü günlerde daima birbirlerine destek oluyor." ifadelerine yer verdi.

    Aliyev, 12 Temmuz'da ordusunun Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırılardan da bahsettiği mektubunda şunları kaydetti:

    "Saldırıya ilk tepkiyi kardeş Türkiye Cumhuriyeti verdi. Dünkü konuşmanızda, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla ilgili Türkiye'nin tutumunu bir daha ifade ettiniz. Halkımız Azerbaycan'a verdiğiniz desteği takdir ediyor. Birlik ve dayanışmamızın bundan sonra daha da pekişeceğinden eminim."

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