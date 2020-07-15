Darbe girişiminin Türk devletine karşı hain bir plan olduğunu vurgulayan Aliyev, Erdoğan'ın kahramanlığı ve Türk halkının ona olan sevgisi sayesinde kardeş "Türkiye'nin bu zor sınavdan daha da güçlü çıktığını" belirtti.

Demokrasi ve Milli Birlik Gününün Türk halkının kendi devletine ve demokratik geleneklerine bağlılığının açık bir örneği olduğunu ifade eden Aliyev, mektubunda "Darbe girişimini önlemek için hayatlarını veren şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Azerbaycan, hain darbe girişimini ilk dakikalardan itibaren kınadı. Azerbaycan halkı ve devleti bununla kardeş Türkiye'nin yanında olduğunu gösterdi. Azerbaycan ve Türkiye, 'Bir millet, iki devlet' ilkesi gereği iyi ve kötü günlerde daima birbirlerine destek oluyor." ifadelerine yer verdi.

Aliyev, 12 Temmuz'da Ermenistan ordusunun Azerbaycan'a gerçekleştirdiği saldırılardan da bahsettiği mektubunda şunları kaydetti:

"Saldırıya ilk tepkiyi kardeş Türkiye Cumhuriyeti verdi. Dünkü konuşmanızda, Ermenistan'ın provokasyonlarıyla ilgili Türkiye'nin tutumunu bir daha ifade ettiniz. Halkımız Azerbaycan'a verdiğiniz desteği takdir ediyor. Birlik ve dayanışmamızın bundan sonra daha da pekişeceğinden eminim."