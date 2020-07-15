15 Temmuz'a tiyatro diyenlerin partisi CHP, Meclis'teki törene katılmayacak

FETÖ'cü teröristlerin 251 kişiyi şehit ettiği, yüzlerce kişiyi ise yaraladığı hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Darbe gecesi bombalanan Gazi Meclis'te bu yıl da 15 Temmuz şehitlerini anma töreni düzenlenecek.

CHP YİNE EVDEN İZLEYECEK

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen Kemal Kılıçdaroğlu; o sırada havalimanının önünü kapatan darbecilerin yolu açmasıyla birlikte havaalanından ayrılmıştı. Daha önceki açıklamalarında "darbe olursa tanık üzerine ben çıkarım" diyen CHP lideri, rotasını Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine çevirdi. Burada televizyon karşısındaki koltuğa serilen Kılıçdaroğlu, yaşananları kahvesini yudumlayarak takip etti.