Bakan Kurum, İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren, Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul projesinin her safhasının bilim insanlarının katkılarıyla, kamuoyunun şahitliğinde, katılımcı bir anlayışla şeffaf şekilde sürdürüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Buna karşın Kanal İstanbul üzerinden belirli çevreler tarafından plan notları çarpıtılarak yalanlarla dolu çirkin bir kampanyanın oluşturulmak istendiğini üzülerek görmekteyiz. Kanal İstanbul projesinin planlama alanlarında kişiye özel bir imar çalışması geçmişte yapılmadığı gibi bugün de bundan sonra da yapılmayacaktır. Aynı şekilde herhangi bir kişiye, kuruma ayrıcalık sağlanmamıştır, sağlanmayacaktır. İstanbul'u, unuttuğu çevre sorunları ile dolu ve hizmetten uzak günlere döndürenler, yalan ve iftira dolu bu haberlere sarılarak gündem değiştirmeye çalışmaktadırlar.