Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: “Dünya 5’ten büyüktür” itirazımızı her platformda tekrarlamayı sürdüreceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Yaşadığımız dünyayı sadece belirli bir kesim değil, herkes için daha huzurlu daha güvenli daha müreffeh bir yer haline getirene kadar mücadeleye devam edeceğiz. "Dünya 5'ten büyüktür" itirazımızı ve adil bir yeni dünya düzeni çağrımızı her platformda tekrarlamayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.