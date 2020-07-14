Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.07.2020 23:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2020 23:45
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: “Dünya 5’ten büyüktür” itirazımızı her platformda tekrarlamayı sürdüreceğiz

    Başkan , Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, " 'Dünya 5’ten büyüktür' itirazımızı ve adil bir yeni dünya düzeni çağrımızı her platformda tekrarlamayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım

    Başkan , Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

    Başkan Erdoğan paylaşımında, "Yaşadığımız dünyayı sadece belirli bir kesim değil, herkes için daha huzurlu daha güvenli daha müreffeh bir yer haline getirene kadar mücadeleye devam edeceğiz. "Dünya 5'ten büyüktür" itirazımızı ve adil bir yeni dünya düzeni çağrımızı her platformda tekrarlamayı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan anlamlı paylaşım: “Dünya 5’ten büyüktür” itirazımızı her platformda tekrarlamayı sürdüreceğiz
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri