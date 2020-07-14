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    • 14.07.2020 12:14
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    Son dakika: Türk - Rus ortak devriyesi sırasında bombalı saldırı: 3 Rus asker yaralandı

    Son dakika haberine göre, ’de bulunan M4 karayolunda Rus devriyesi gerçekleştirilirken kimliği belirsiz kişiler tarafından aracının geçişi sırasında la saldırı gerçekleştirildi.

    'de bulunan M4 karayolunda Rus devriyesi gerçekleştirilirken kimliği belirsiz kişiler tarafından aracının geçişi sırasında la saldırı gerçekleştirildi.




    3 RUS ASKERİ YARALANDI
    Stratejik öneme sahip M4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyeler devam ediyor. Rus devrisi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Olayda 3 Rus askerin yaralandığını ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi. Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.

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