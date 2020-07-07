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    • 07.07.2020 21:52
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    MSB duyurdu: ’deki M4 Karayolunda 20’nci Türk-Rus icra edildi

    'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye- Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; ’deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20’nci Türk-Rus icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Türkiye ve Rusya'dan ortak devriye

    'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu Mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda belirlenen Trumbah-Ayn Al Havr güzergâhının tamamında, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 20'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Detaylar gelecek...

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