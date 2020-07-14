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    • 14.07.2020 10:41
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    Son dakika: MİT ve Emniyetinden ortak DEAŞ operasyonu! Hepsi kıskıvrak yakalandı

    Son dakika haberine göre MİT ve Emniyet Müdürlüğünün DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda Irak uyruklu 18 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    MİT ve emniyetten ortak DEAŞ operasyonu

    Başkentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 18 zanlı gözaltına alındı.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerinin MİT'in desteğiyle yaptıkları çalışma sonucu, terör örgütü DEAŞ ve çatışma bölgeleri ile irtibatlı olduklarına dair haklarında istihbari bilgiler bulunan Irak uyruklu 20 şüphelinin adresleri tespit edildi.

    Sabah erken saatlerde başlatılan operasyonda, Irak uyruklu 18 şüpheli gözaltına alındı.

    Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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