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    • 14.07.2020 10:09
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    Son dakika: merkezli 3 ilde “" isimli yasa dışı bahis operasyonu: 53 gözaltı

    Son dakika haberine göre, merkezli İstanbul ve illerinde düzenlenen “” adlı yasa dışı bahis operasyonunda 53 kişi gözaltına alındı. Çuvallar ve kitaplar içine saklanmış 552 bin TL ile yakalanan şahıslar adliyeye sevk edildi.

    Kocaeli merkezli yasa dışı bahis operasyonu!

    merkezli 3 ilde yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik operasyonda 53 şüpheli gözaltına alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan ve bunlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik çalışma başlattı.

    Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 53 şüphelinin yakalanması için Kocaeli, İstanbul ve 'da 11 Temmuz'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Adreslerde yapılan aramada, 546 bin lira ve 750 avro ele geçirildi.

    Gözaltına alınan 53 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Haberler Güncel Son dakika: Kocaeli merkezli 3 ilde “Körfez Kurdu" isimli yasa dışı bahis operasyonu: 53 gözaltı
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