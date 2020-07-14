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    • 14.07.2020 21:02
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    genelinde '' asayiş uygulaması

    'da "" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor. Müdürü 'ın talimatları doğrultusunda, koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-7" uygulaması, saat 20.00'de başladı.

    İstanbul genelinde 'Yeditepe Huzur' asayiş uygulaması

    'da "" asayiş uygulaması kapsamında 39 ilçede güvenlik denetimleri gerçekleştiriliyor.

    Müdürü 'ın talimatları doğrultusunda, koordinasyonundaki "Yeditepe Huzur 2020-7" uygulaması, saat 20.00'de başladı.

    Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü personeliyle İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, İstanbul ve İstanbul havalimanları, Deniz Limanı şubelerinin yanı sıra Özel Harekat ekipleri de katılıyor.

    Uygulama kapsamında, kara, hava ve deniz ulaşım noktalarında denetimler yapılıyor. Şüpheli araçlar durdurularak aranıyor, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri gerçekleştiriliyor. Narkotik köpeklerinin kullanıldığı uygulamaya, polis helikopteri de destek veriyor.

    Asayiş uygulaması saat 23.00'e kadar devam edecek.

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