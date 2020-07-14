Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.07.2020 14:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2020 15:04
    ABONE OL

    Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, törenini de televizyondan izleme kararı aldı

    ’da gerçekleşen ’cü nde Belediye Başkanı 'nun evinde saklanan  Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, skandal açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Partisinin Meclis’teki grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu "’deki 15 Temmuz törenine katılmayacağını" ifade etti.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz direnişine karşı karın ağrısı bir türlü geçmek bilmiyor. Darbe girişiminden sonra FETÖ'nün işgal saldırısını "Kontrollü darbe" propagandasıyla aklanmaya çalışan Kılıçdaroğlu şimdi de TBMM'de düzenlenecek olan 15 Temmuz törenine katılmayacağını bildirdi.

    KILIÇDAROĞLU 15 TEMMUZ'DA NE YAPTI

    Kılıçdaroğlu 15 Temmuz darbe girişimi yaşandığı esnada havalimanında darbecilerle konuşarak tankların arasından kaçmış, Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun evine sığınmıştı.

    ABD destekli FETÖ'cü işgal girişimini televizyondan izleyerek darbenin seyrine göre tavır belirleyen Kılıçdaroğlu, bir süre sonra "kontrollü darbe girişimi" propagandası yaparak FETÖ'nün kanlı saldırısını aklamaya çalışmıştı.
    Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz törenini de televizyondan izleme kararı aldı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri