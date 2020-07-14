CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz direnişine karşı karın ağrısı bir türlü geçmek bilmiyor. Darbe girişiminden sonra FETÖ'nün işgal saldırısını "Kontrollü darbe" propagandasıyla aklanmaya çalışan Kılıçdaroğlu şimdi de TBMM'de düzenlenecek olan 15 Temmuz törenine katılmayacağını bildirdi.