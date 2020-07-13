Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 14.07.2020 05:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2020 05:55
    ABONE OL

    'den 'a COVID-19 ile mücadele kapsamında tıbbi malzeme yardımı

    yönetimi, 'nin, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadele kapsamında yaptığı tıbbi malzeme yardımının ülkeye ulaştığını duyurdu.

    Türkiye'den Irak'a tıbbi malzeme yardımı

    yapılan yazılı açıklamada, Kayatürk Grup'un yaptığı ve maske, koruyucu giysiler, yüz siperliği ve cerrahi amaçlı kullanılan büyüteç gibi yaklaşık 1 milyon tıbbi malzemenin bulunduğu kargonun teslim alındığı bildirildi.

    Uzun yıllardır süren savaş, istikrarsızlık, yolsuzluklar ve son olarak da Kovid-19 salgını, Irak'ta zaten zayıf bir altyapıya sahip sağlık sektörünü çökme noktasına getirmiş durumda.

    Temmuz ayı başında da 'den Irak'a tıbbi malzeme yardımında bulunulmuştu.

    3 BİN 250 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
    Irak Sağlık ve verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı 3 bin 250 can kaybı, 79 bin 735 de vaka bulunuyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    Haberler Güncel Türkiye'den Irak'a COVID-19 ile mücadele kapsamında tıbbi malzeme yardımı
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri