Libya'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensuplarının kimlik ve fotoğraflarını yayınlayarak şehidin yakınlarını ve arkadaşlarını ifşa eden Murat Ağırel yandaaşları, bu sefer de cezaevi yönetimine iftira attı.

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar Murat Ağırel'in diş etlerinin şiştiğini ve bu konu nedeniyle hastaneye sevk edilmeyip tecritte olduğunu iddia etti.

Yalana çanak tutan avukat Hüseyin Ersöz ise Murat Ağırel'in verilen dilekçelere rağmen 20 gündür revire 10 gündür de doktora çıkarılmadığını söyledi.

Söz konusu isimlerin kısa sürede yalanları ortaya çıktı. Kurum tarafından yapılan açıklamada Ağırel'in 2 defa muayene edildiği 1 kez de kontrolünün yapıldığı ifade edildi.



NE OLMUŞTU?

Yeniçağ gazetesi Murat Ağırel tweetinde kullandığı "Case Offiser" teriminin resmî istihbarat kurum görevlisi anlamına geldiği, şehit olan isimlerin MİT görevlisi olduklarının bilinerek paylaşım yapmış, İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nce 'İstihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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