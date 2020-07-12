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    • 12.07.2020 17:09
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    mensuplarını ifşa eden hakkındaki iddia çürütüldü!

    'da şehit düşen mensuplarını Twitter adresi üzerinden ifşa eden Yeniçağ gazetesi yazarı 'in yandaşları bu kez de bulunduğu cezaevinin yönetimine iftira attı. Ağırel'in diş ağrısı çektiğini ancak hastaneye götürülmediğini iddia eden Sözcü gazetesi yazarı ve avukat 'ün skandal iddiaları kurum tarafından çürütüldü. Kurum yaptığı açıklamada Ağırel'in 2 kez muayene edildiğini 1 kez ise kontrole götürüldüğünü belirtti.

    Murat Ağırel hakkındaki iddia çürütüldü!

    'da şehit olan Milli İstihbarat Teşkilatı () mensuplarının kimlik ve fotoğraflarını yayınlayarak şehidin yakınlarını ve arkadaşlarını ifşa eden yandaaşları, bu sefer de cezaevi yönetimine iftira attı.

    Sözcü gazetesi yazarı Murat Ağırel'in diş etlerinin şiştiğini ve bu konu nedeniyle hastaneye sevk edilmeyip tecritte olduğunu iddia etti.

    Yalana çanak tutan avukat ise Murat Ağırel'in verilen dilekçelere rağmen 20 gündür revire 10 gündür de doktora çıkarılmadığını söyledi.

    Söz konusu isimlerin kısa sürede yalanları ortaya çıktı. Kurum tarafından yapılan açıklamada Ağırel'in 2 defa muayene edildiği 1 kez de kontrolünün yapıldığı ifade edildi.


    NE OLMUŞTU?
    Yeniçağ gazetesi Murat Ağırel tweetinde kullandığı "Case Offiser" teriminin resmî istihbarat kurum görevlisi anlamına geldiği, şehit olan isimlerin MİT görevlisi olduklarının bilinerek paylaşım yapmış, 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nce 'İstihbarat faaliyetiyle ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    TAKVİM.COM.TR-ÖZEL HABER

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