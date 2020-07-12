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    • 12.07.2020 21:17
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    Elbistan'daki koronavirüs vakalarında dikkat çeken artış! Belediye Başkanı nikah işlemlerini durdurdu

    Dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs vakalarının giderek arttığı ’ın Elbistan ilçesinde Belediye Başkanı alınan son kararı açıkladı. Gürbüz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs vakalarında artış olduğunu, bu nedenle gerekli tedbirlerin alınmadığı düğünlerde nikah işlemlerinin yapılmayacağını duyurdu.

    Vakalar artınca nikah işlemleri durdu!

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elbistan Belediye Başkanı , vatandaşlardan koronavirüs tedbirlerinin başında gelen sosyal mesafe ve maske kurallarına uymalarını istedi. Gürbüz, paylaşımında, "Düğün, nişan ve kutlamalarda tedbirlerinin yeterince uygulanmaması nedeniyle hastalığın yükselişte olduğu gözlemlenmektedir. Gerekli tedbirlerin alınmadığı düğün merasimlerinde nikah işlemi yapılmayacaktır. Sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen kurallarına uyalım!" dedi.

    'de son 24 saatte 1012 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 212 bin 993, can kaybı 5 bin 363 oldu.

    Toplam test sayısı 3 milyon 975 bin 455, vaka sayısı 212 bin 993, vefat sayısı 5 bin 363 olarak kayıtlara geçti.

    Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1209, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 409, iyileşen hasta sayısı ise 194 bin 515 oldu.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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