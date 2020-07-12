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    • 12.07.2020 23:33
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    'da çıkan la ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı! Terörle mücadele ekipleri harekete geçti!

    'da 17:00 sularında iki farklı yerde çıkan ile ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 3 saat sonra söndürülen yangının ardından gözaltına alınanlarla ilgili, Şube’den bir ekibin, ilçe polisinde işlemleri devam eden zanlıları sorgulamak ve terör örgütleriyle bağlantıları olup olmadığını araştırmak üzere Müdürlüğü‘ne gönderildiği öğrenildi.

    Terörle mücadele ekipleri harekete geçti!

    Heybeliada'daki ormanlık alanda çıkan la ilgili gözaltına alınan şüphelilerin terör bağlantısı olup olmadığı araştırılıyor.

    Edinilen bilgiye göre, saat 17.07'de Heybeliada Aşıklar Yolu Mevkisi'ndeki ormanlık alanda 2 farklı noktada yangın çıkmış, olaya Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 helikopterle müdahale edilerek kontrol altına alındığı aktarılmıştı.

    Yangınla ilgili 3 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

    Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sürerken, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü de zanlılarla ilgili tahkikat başlattı. Şube'den bir ekibin, ilçe polisinde işlemleri devam eden zanlıları sorgulamak ve terör örgütleriyle bağlantıları olup olmadığını araştırmak üzere Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gönderildiği öğrenildi.

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