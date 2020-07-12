Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın müzeden tekrardan camiye döndürülmesi kararının hukuka uyun olduğunu belirttikten sonra gerekçeli kararı da iki gün önce açıkladı. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ayasofya Camii'nde ibadethaneye açıldığına dair kararnameyi imzaladı.

Ayasofya Camii'nin 24 Temmuz 2020 tarihinde ilk Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacağının duyurulması ardından Türkiye'nin dört bir yanında şükür namazları kılındı.