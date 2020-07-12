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    • 12.07.2020 21:34
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    Bakan Fahrettin Koca uyardı: Asla risk almayalım

    , "Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım" dedi.

    Bakan Koca: Asla risk almayalım

    , "Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım" dedi.

    Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ün bugün yakaladığı fırsatların tablosuna ortalama bir hafta sonra yansıdığını belirterek, "Kaçınılmaz görünen birçok durum, tedbirlerden taviz vermemize yol açıyor; bunları azaltmaya çalışalım. Aksi mümkünken asla risk almayalım. Yeni vaka sayılarını bugün uyguladığımız tedbirlerle düşürelim" ifadelerini kullandı.

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